U22 Việt Nam nhận thưởng lớn sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia.

Tấm vé vào bán kết SEA Games 33 của U22 Việt Nam không chỉ được đảm bảo bằng màn trình diễn vượt trội trước Malaysia, mà còn mang đến niềm vui nhân đôi khi toàn đội được VFF thưởng nóng 600 triệu đồng – một sự khích lệ kịp thời dành cho tinh thần chiến đấu đầy hứng khởi của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

U22 Việt Nam nhận thưởng lớn

Như tường thuật trực tiếp bóng đá hôm nay đã đưa tin, trong trận đấu then chốt chiều 11/12, U22 Việt Nam bước vào cuộc cạnh tranh ngôi nhất bảng B với sự tập trung cao độ. Đội bóng áo đỏ sớm thể hiện khả năng kiểm soát vượt trội, từ nhịp triển khai tấn công cho đến sự chắc chắn ở tuyến phòng ngự. Chính sự chủ động ấy là nền tảng để đoàn quân của HLV Kim nhanh chóng định đoạt trận đấu.

Hai pha lập công trong hiệp một của Nguyễn Hiếu Minh và Phạm Minh Phúc đã thể hiện rõ sự sắc bén của U22 Việt Nam trong cách tận dụng cơ hội. Malaysia nỗ lực vùng lên sau giờ nghỉ nhưng không thể tạo ra khác biệt trước một hệ thống thi đấu chặt chẽ và giàu tính kỷ luật của “Chiến binh Sao vàng”.

Chiến thắng 2-0 không chỉ giúp U22 Việt Nam vững vàng ở ngôi đầu bảng mà còn nối dài chuỗi trận ấn tượng trước Malaysia. Đây là lần thứ 10 liên tiếp các đội tuyển trẻ Việt Nam giành chiến thắng trước đối thủ quen thuộc này, qua đó khẳng định ưu thế trong nhiều năm gần đây tại sân chơi khu vực.

Ngay sau khi trận đấu khép lại, Thường trực Ban chấp hành VFF đã quyết định thưởng nóng 600 triệu đồng nhằm ghi nhận màn trình diễn thuyết phục và nỗ lực của toàn đội. Khoản thưởng mang ý nghĩa động viên tinh thần trước khi U22 Việt Nam bước vào giai đoạn quan trọng nhất của hành trình chinh phục tấm huy chương vàng.

Theo lịch thi đấu, HLV Kim Sang-sik cùng các học trò sẽ có vài ngày hồi phục thể lực trước trận bán kết diễn ra vào ngày 15/12. Với vị trí nhất bảng B, U22 Việt Nam sẽ đối đầu U22 Philippines – đội bóng đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt ở giải năm nay.

Dù vậy, với phong độ ổn định, tinh thần tự tin và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ VFF, đoàn quân của HLV Kim đang hướng đến mục tiêu cao nhất. Cơ hội tiến sâu vẫn rộng mở, và nếu giữ vững sự tập trung như những gì đã thể hiện trước Malaysia, U22 Việt Nam hoàn toàn có quyền mơ về trận chung kết và xa hơn là chiếc huy chương vàng SEA Games 33.