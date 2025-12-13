U22 Việt Nam bước vào giai đoạn then chốt của SEA Games 33 với tinh thần lên cao sau chiến thắng quan trọng trước Malaysia. Nổi bật trong màn trình diễn tập thể ấy là Lê Viktor, một tiền vệ trẻ vừa có trận đá chính đầu tiên nhưng đã để lại dấu ấn đậm nét bằng sự chững chạc và tư duy chơi bóng đầy trách nhiệm.

U22 Việt Nam: Sự trưởng thành của Lê Viktor và hành trình hướng tới bán kết

Theo chia sẻ từ Viktor với xem truc tiep bong da hom nay, thành công của đội không đến từ sự may rủi, mà là kết quả của quá trình chuẩn bị nghiêm túc kéo dài nhiều ngày. Anh cho biết ban huấn luyện đã dành trọn quỹ thời gian trước trận đấu để phân tích những điểm mạnh – yếu của Malaysia, đồng thời xây dựng các phương án tiếp cận trận đấu cụ thể cho từng tình huống.

Nhờ sự chuẩn bị tỉ mỉ đó, các cầu thủ gần như không gặp bất kỳ sự bỡ ngỡ nào khi bước vào sân. Viktor nói rằng anh và đồng đội chỉ cần tuân thủ đúng phác đồ chiến thuật đã được thống nhất từ trước, điều này giúp cả đội duy trì được sự tự tin và tập trung trong suốt 90 phút quyết định.

Lần đầu góp mặt ở đội hình xuất phát tại sân chơi khu vực, tiền vệ trẻ không giấu được niềm hạnh phúc nhưng vẫn giữ sự khiêm tốn quen thuộc. Anh thừa nhận bóng đá có thể xuất hiện yếu tố bất ngờ, nhưng sự chăm chỉ và thái độ nghiêm túc mới là điều quyết định hiệu quả thi đấu của mỗi cầu thủ.

Viktor cho biết anh luôn cố gắng chứng tỏ bản thân trong từng buổi tập, bởi cơ hội thi đấu ở đội tuyển trẻ không đến quá nhiều. Việc được góp phần vào trận thắng quan trọng trước Malaysia mang lại cho anh cảm giác tự hào, nhưng tiền vệ này khẳng định bản thân vẫn còn rất nhiều điều phải hoàn thiện.

Trong khi đó, với U22 Việt Nam, mục tiêu lớn nhất lúc này là trận bán kết diễn ra vào ngày 15/12. Chiến thắng ở vòng bảng giúp đội giải tỏa áp lực, nhưng cũng là lời nhắc nhở rằng mọi thử thách khó khăn hơn vẫn đang chờ phía trước. Viktor nhấn mạnh toàn đội sẽ giữ nguyên sự tập trung, tránh tâm lý thỏa mãn để chuẩn bị kỹ cho màn đối đầu tiếp theo.

Sự hòa nhập nhanh của Viktor mang đến cho ban huấn luyện thêm lựa chọn đáng giá ở khu vực giữa sân. Lối chơi thông minh, bình tĩnh cùng khả năng kết nối tuyến giữa của anh được kỳ vọng sẽ tạo ra sự khác biệt trong giai đoạn cao trào của giải đấu. Khi các trận đấu knock-out đòi hỏi sự chính xác trong từng khoảnh khắc, những cầu thủ có thể giữ được cái đầu lạnh như Viktor sẽ trở nên cực kỳ quan trọng.

Trong hành trình hướng đến mục tiêu giành huy chương vàng, U22 Việt Nam cần duy trì sự ổn định và chiều sâu đội hình. Và với phong độ hiện tại, Viktor đang dần trở thành một mảnh ghép không thể thiếu trong cấu trúc thi đấu của đội. Sự tiến bộ của anh hứa hẹn sẽ tiếp thêm động lực cho toàn đội trước cuộc chiến quyết định sắp tới.