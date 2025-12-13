Nhận định soi kèo Rangers vs Hibernian lúc 02h45 ngày 16/12/2025

Soi kèo Châu Á Rangers vs Hibernian: 1.91*0.5*1.99

Rangers sẽ tiếp đón Hibernian trên sân nhà trong trận đấu thuộc giải vô địch Scotland với mục tiêu đương nhiên là giành chiến thắng để bám đuổi các đội xếp trên. Trước đối thủ yếu hơn thì khả năng đội bóng chủ nhà sẽ đạt được mục đích.

Rangers đang chơi không thành công mùa này, họ đang đứng thứ tư trên bảng xếp hạng và kém đội đầu bảng 9 điểm. Với khoảng cách điểm như vậy thì việc cạnh tranh chức vô địch có lẽ hơi xa vời với các cầu thủ Rangers, điều họ cần làm vào lúc này sẽ chỉ là chơi tốt để bám đuổi các đội đứng trên mình. Họ cần một chiến thắng trước Hibernian trong trận đấu sắp tới để thực hiện mục tiêu đó, đối thủ không hề dễ chơi nhưng nếu chơi đúng với khả năng thì chiến thắng là điều nằm trong tầm tay của Rangers.

Hibernian không phải đội bóng yếu của Scotland, họ đứng thứ 3 mùa giải trước. Tuy vậy thực lực của đội bóng này yếu hơn 2 đội bóng hàng đầu là Celtic và Rangers khá nhiều, mùa này điều đó cũng chưa có sự thay đổi khi đội bóng của HLV David Gray chỉ đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng, ít hơn Rangers 2 điểm mà còn đá nhiều hơn 1 trận. Muốn bắt kịp đối thủ thù không còn cách nào khác, Hibernian cần giành chiến thắng trước chính đối thủ cạnh tranh. Nhưng trận đấu trên sân khách được dự đoán rất khó khăn và nhiều khả năng họ sẽ không thể thắng.

Rangers đang là đội có phong độ tốt hơn so với Hibernian (3 thắng 2 hòa trong 5 vòng gần nhất so với 3 thắng 2 thua), họ cũng thắng đối thủ ở cả 2 lần gặp nhau gần nhất và còn có lợi thế sân nhà. Chính vì vậy sẽ không có gì ngạc nhiên nếu phần thắng trận này thuộc về Rangers, nên với tỉ lệ kèo đội chủ nhà chấ 0.5 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Rangers

Soi kèo Tài xỉu Rangers vs Hibernian: 1.86*2.5*2.02

Kèo tổng số bàn thắng trận này chỉ là 2.5, con số không cao. Trong khi đó cả Rangers và Hibernian đều ghi bàn rất ổn định trong các trận đấu của mình nên trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy người chơi kèo tổng số bàn thắng trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Rangers vs Hibernian: 2.00*0.25*1.90

Trong 45 phút đầu tiên đội chủ nhà Rangers sẽ là những người chơi tốt hơn, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Hibernian và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Rangers chấp 0.25 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến