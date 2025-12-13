Nhận định soi kèo Fenerbahce vs Konyaspor lúc 00h00 ngày 16/12/2025

Soi kèo Châu Á Fenerbahce vs Konyaspor: 1.99*1.75*1.91

Vòng 16 giải vô địch Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce sẽ tiếp Konyaspor trên sân nhà với mục tiêu giành chiến thắng để chấm dứt chuỗi 2 trận hòa liên tiếp vừa qua. Đây không phải trận đấu khó khăn và nhiều khả năng đội bóng chủ nhà sẽ đạt được mục đích.

Fenerbahce vẫn luôn là đội bóng mạnh của Thổ Nhĩ Kỳ, họ tiếp tục cạnh tranh cho chức vô địch mùa này nhưng việc để hòa cả 2 trận gần đây khiến họ tụt xuống vị trí thứ 3. Với 3 điểm kém hơn đội đầu bảng thì mọi thứ vẫn còn ở phía trước, điều quan trọng các cầu thủ Fenerbahce cần phải giành chiến thắng trong các trận đấu của mình. Vậy nên họ đặt mục tiêu có 3 điểm khi đón tiếp Konyaspor trên sân nhà, trước đối thủ không mạnh và chơi không ổn định thì nhiều khả năng Fenerbahce sẽ có được điều mình cần.

Konyaspor đứng thứ 11 mùa giải trước, mùa này họ vẫn cho thấy thực lực của mình chỉ xứng đáng đứng ở giữa bảng xếp hạng khi cũng đang đứng thứ 11. 5 trận gần nhất đội bóng của HLV Çağdaş Atan không thể giành chiến thắng và họ sẽ còn tụt xuống vị trí thấp hơn nữa nếu cứ tiếp tục như vậy. Các cầu thủ Konyaspor muốn có một kết quả tốt ở vòng đấu thứ 16 này nhưng chuyến làm khách trên sân của Fenerbahce được đánh giá vô cùng khó khăn, nhiều khả năng Konyaspor sẽ không thể làm được gì và ra về với một thất bại.

Fenerbahce có chất lượng đội hình tốt hơn nhiều so với Konyaspor, phong độ của đội chủ nhà cũng tốt hơn rất nhiều nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu họ chơi áp đảo trận này và giành chiến thắng với tỉ số cách biệt. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fenerbahce chấp 1.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng này thì cơ hội thăng cuộc cao hơn.

Chọn: Fenerbahce

Soi kèo Tài xỉu Fenerbahce vs Konyaspor: 1.83*3*2.03

Fenerbahce không có trận nào giữ sạch lưới trong các vòng đấu gần nhất trong khi hàng công của họ ghi bàn rất ấn tượng (12 bàn ở 3 trận thắng gần nhất), trong khi đó Konyaspor cũng ít khi giữ sạch lưới nên trận đấu giữa 2 đội được dự đoán có nhiều bàn thắng được ghi. Chính vì vậy với kèo tổng số bàn thắng là 3 thì người chơi trên Xoilac TV nên chọn kèo Tài thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Chọn: Tài cả trận

Soi kèo Hiệp 1 Fenerbahce vs Konyaspor: 1.95*0.75*1.95

Đội chủ nhà Fenerbahce sẽ là những người chơi tốt hơn trong 45 phút đầu tiên, họ tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn về phía khung thành Konyaspor và rất có thể sẽ ghi bàn thắng mở tỉ số để bước vào giờ nghỉ với lợi thế dẫn bàn. Chính vì vậy với tỉ lệ kèo Fenerbahce chấp 0.75 thì người chơi nên đặt cửa cho đội bóng chủ nhà thì cơ hội thắng cuộc cao hơn.

Đội hình dự kiến