Trang chủ  /  Soi kèo  /  Nhận định soi kèo Castellon vs Mirandes lúc 2h30 ngày 16/12/2025

Nhận định soi kèo Castellon vs Mirandes lúc 2h30 ngày 16/12/2025

  • 01:28 - 13/12/2025

Soi kèo châu Á Castellon vs Mirandes: 0.92*-1/1.5*0.93

Castellon sẽ tiếp đón Mirandes trên Sân Nou Estadi Castàlia trong khuôn khổ vòng 18 giải hạng nhì Tây Ban Nha. Với lợi thế sân bãi, chiều sâu đội hình vượt trội và phong độ ổn định, giới chuyên môn đánh giá 3 điểm khó thoát khỏi tay thầy trò HLV Dick Schreuder.

Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia Dick Schreuder, Castellon đang thể hiện hình ảnh của một tập thể kỷ luật, kiểm soát tốt trận đấu và duy trì hiệu suất ghi bàn ấn tượng. Ở 5 trận gần nhất trên mọi đấu trường, Castellon bất bại trong 5 trận đấu với 4 chiến thắng 1 trận hòa và 0 thất bại. Dù chưa đạt phong độ hủy diệt, nhưng sự ổn định là điều Castellon đang hướng tới trong trận đấu này.

Sau 17 vòng đấu, Castellon có được 28 điểm và đang đứng thứ 5 trên bảng xếp hạng giải hạng nhì Tây Ban Nha. Khoảng cách với Top 4 chỉ là 2 điểm, vì vậy trận gặp Mirandes được xem là cơ hội vàng để Castellon lấy trọn 3 điểm, đồng thời tiếp tục bám đuổi cuộc đua vô địch mùa này.

nhan-dinh-soi-keo-castellon-vs-mirandes-luc-2h30-ngay-16-12-2025
Nhận định soi kèo Castellon vs Mirandes lúc 2h30 ngày 16/12/2025

Bên kia chiến tuyến, Mirandes dưới thời HLV Fran Justo lại cho thấy sự thiếu ổn định đáng lo ngại. Trong 5 trận gần nhất, đội bóng chỉ có được 2 trận thắng 2 trận hòa và phải đón nhận 1 thất bại. Lối chơi thiên về kiểm soát nhưng thiếu hiệu quả khiến họ thường xuyên đánh mất thế trận khi gặp các đối thủ mạnh hơn.

Hiện tại, Mirandes chỉ có được 16 điểm sau 17 vòng đấu, tạm thời xếp ở vị trí thứ 21 trên bảng xếp hạng. Phải hành quân đến Nou Estadi Castàlia nơi mà Castellon luôn trình diễn phong độ chói sáng khiến cơ hội có điểm của Mirandes gần như bằng không. Với sự thua kém toàn diện từ lực lượng, phong độ đến kinh nghiệm thi đấu, việc Mirandes đối mặt thất bại là điều rất dễ xảy ra.

Chọn: Castellon

Soi kèo tài xỉu Castellon vs Mirandes: 0.92*2.5/3*0.93

Hàng công Castellon vẫn đang duy trì hiệu suất ghi bàn cực tốt. Sau 17 vòng đấu, họ ghi được 27 bàn và đã thủng lưới 21 lần. Dưới thời Dick Schreuder, Castellon tấn công trực diện, tốc độ cao và luôn tạo ra nhiều cơ hội mỗi trận. Mirandes dù không mạnh nhưng cũng sở hữu khả năng ghi bàn khá ổn định với 17 bàn sau 17 vòng. Tuy nhiên, hàng thủ của họ vẫn chưa mang đến sự an tâm khi đã để thủng lưới 27 bàn. Với việc Castellon vượt trội toàn diện và có khả năng ghi 2-3 bàn ngay trên sân nhà, kèo tài 3.0 trở nên sáng nước.

Chính vì vậy, kênh bóng đá trực tiếp khuyên bạn nên chọn Tài cả trận để thu lời.

Chọn: Tài cả trận

nhan-dinh-soi-keo-castellon-vs-mirandes-luc-2h30-ngay-16-12-2025
Tỷ lệ trận đấu giữa Castellon vs Mirandes

Soi kèo hiệp 1 Castellon vs Mirandes: 0.92*-0.5*0.93

Castellon thường nhập cuộc rất nhanh. Thống kê cho thấy: 4/5 trận gần nhất, họ ghi bàn trong hiệp 1 và 3 trong số đó có bàn mở tỉ số trong 20 phút đầu. Hàng công chơi tốc độ, pressing tầm cao ngay từ đầu trận. Ngược lại, Mirandes thường nhập cuộc chậm và lúng túng khi đối mặt với các đội chơi pressing mạnh. Hàng phòng ngự dễ bị khai thác ở các pha bóng tốc độ. Khả năng Castellon dẫn trước trong hiệp 1 là rất cao. Với cách chơi cống hiến, hiệp 1 cũng hứa hẹn có nhiều cơ hội nguy hiểm.

Chọn: Tài hiệp 1 

Đội hình dự kiến Castellon vs Mirandes:

Castellon: Updating

Mirandes: Updating

Castellon 3-1 Mirandes (Chọn Castellon– Tài cả trận).

Bình Luận

Bài Viết Liên Quan

Malaysia thừa nhận U22 Việt Nam quá out trình

Malaysia thừa nhận U22 Việt Nam quá out trình
Maresca sốt ruột với hàng công Chelsea sau cú ngã trước Leeds

Maresca sốt ruột với hàng công Chelsea sau cú ngã trước Leeds
Chelsea gục ngã ở Elland Road: John Terry ‘mổ xẻ’ thất bại và chỉ thẳng những căn bệnh khó chữa của The Blues

Chelsea gục ngã ở Elland Road: John Terry ‘mổ xẻ’ thất bại và chỉ thẳng những căn bệnh khó chữa của The Blues
Pedro Neto lên tiếng sau thất bại: Chelsea đang tự đặt mình trước bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mùa giải

Pedro Neto lên tiếng sau thất bại: Chelsea đang tự đặt mình trước bài kiểm tra khắc nghiệt nhất mùa giải
U22 Việt Nam nhận thưởng lớn sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia

U22 Việt Nam nhận thưởng lớn sau chiến thắng thuyết phục trước Malaysia
Sự trưởng thành của Lê Viktor và hành trình hướng tới bán kết

Sự trưởng thành của Lê Viktor và hành trình hướng tới bán kết

Tin Nóng

Đồng hành cùng Xoilac TV kênh phát sóng trực tiếp bóng đá hôm nay với đường truyền full HD tốc độ cao và bình luận hấp dẫn. Cập nhật link xem bóng đá trực tuyến Xoilacz.TV phát sóng tất cả các giải đấu đang được quan tâm hiện nay. Ngoài tên gọi Xôi Lạc TV, bạn có thể biết đến chúng tôi là Xoivo TV tructiepbongda cập nhật lịch thi đấu đầy đủ, tin bóng đá mới, video highlight, bảng xếp hạng, kết quả, kiến thức bóng đá... tất cả thông tin về môn thể thao vua sẽ được tổng hợp từ Xoilac. Truy cập website để có những giây phút Ăn Xôi Lạc Xem Bóng Đá trực tuyến.

Địa chỉ: 231 Đỗ Quang, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng 550000.

Điều hành hoạt động : Võ Hà Chiến

#XoilacTV #Xoilac #tructiepbongda #xembongda #bongdatructuyen

Email: [email protected]

Open - Closed: 24h every day.

DMCA.com Protection Status

Chú ý: Tất cả quảng cáo trên web chúng tôi, đều là ý kiến cá nhân của khách hàng, không có liên quan gì với web chúng tôi. Tất cả thông tin mà web chúng tôi cung cấp chỉ mang tính chất tham khảo, xin quý khách chú ý tuân thủ pháp luật của nước sở tại, không được phép sử dụng thông tin của chúng tôi để tiến hành hoạt động phi pháp. Nếu không, quý khách sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật. Web chúng tôi sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào.

Đơn vị chủ quản: 8XBET Nhà cái uy tín số 1 Châu Á - Đối tác chính thức của CLB Manchester City.
Copyright © 2020 Xoilac TV, All rights reserved.