Maresca sốt ruột với hàng công Chelsea sau cú ngã trước Leeds.

  • 15:33 - 13/12/2025

Trận thua 1-3 trên sân Elland Road không chỉ khiến Chelsea đánh rơi những điểm số quan trọng, mà còn để lại cho HLV Enzo Maresca nhiều nỗi lo về phong độ của các cầu thủ tấn công. Trong đó, Joao Pedro là cái tên khiến chiến lược gia người Ý đặc biệt thất vọng sau màn trình diễn mờ nhạt.

Theo nguồn tin của truc tiep bong da, dù kiểm soát bóng khá nhiều trong phần lớn thời gian, Chelsea vẫn gặp vô vàn khó khăn trong việc áp đặt lối chơi. Leeds chơi pressing quyết liệt, đẩy The Blues vào thế bị động và buộc họ phải chuyền hỏng liên tục ở khu vực giữa sân. Chính điều đó khiến hệ thống tấn công của Chelsea gần như tê liệt.

Sau trận đấu, Maresca không giấu giếm sự không hài lòng với Joao Pedro. Tiền đạo người Brazil có một pha xử lý thiếu an toàn ở giữa sân, làm mất bóng trong tình huống nguy hiểm và khiến hàng thủ Chelsea rơi vào trạng thái báo động. Theo tiết lộ từ truyền thông Anh, Maresca đã phản ứng rất gay gắt với học trò ngay bên ngoài đường biên.

Pedro từng khởi đầu mùa giải khá ấn tượng với những bàn thắng quan trọng vào lưới Wolves và Tottenham. Tuy nhiên, kể từ sau giai đoạn thăng hoa đó, đóng góp của anh suy giảm rõ rệt. Đáng chú ý, Joao Pedro đã không có bất kỳ pha kiến tạo nào trong 10 trận Ngoại hạng Anh liên tiếp – một con số khiến ban huấn luyện không thể yên tâm.

Việc Pedro được bố trí đá ở vị trí số 10 trong thời gian qua cũng phần nào ảnh hưởng đến đóng góp của anh. Trong vai trò này, cầu thủ 22 tuổi gặp khó trong việc kết nối với các mũi công xung quanh và thường xuyên bị cô lập giữa vòng vây đối thủ. Điều đó khiến khả năng sáng tạo và hỗ trợ ghi bàn của anh gần như biến mất.

Không chỉ riêng Pedro, hàng công Chelsea ở trận gặp Leeds cũng vận hành thiếu hiệu quả. Cole Palmer trở lại sau chấn thương, thi đấu đầy cố gắng nhưng vẫn bỏ lỡ một cơ hội rõ ràng. Liam Delap ghi dấu ấn nhạt nhòa và bị thay ra khi trận đấu mới trôi qua hơn một giờ.

Trong bức tranh u ám đó, Jamie Gittens và Alejandro Garnacho là những cái tên hiếm hoi để lại dấu ấn tích cực. Đặc biệt, Gittens có pha kiến tạo tinh tế giúp Pedro Neto ghi bàn rút ngắn tỷ số đầu hiệp hai, thắp lên chút hy vọng mong manh cho The Blues trước khi Leeds dập tắt hoàn toàn.

Dù thất vọng, Maresca vẫn chưa mất niềm tin vào Joao Pedro. Ông tin rằng tiền đạo này vẫn sở hữu chất lượng chuyên môn tốt và hoàn toàn có thể tìm lại phong độ nếu được sử dụng đúng vai trò. Với việc Palmer đã sẵn sàng trở lại đội hình chính, khả năng Pedro được kéo lại đá cao nhất trên hàng công đang được cân nhắc nghiêm túc.

Chelsea đang bước vào giai đoạn khắc nghiệt của mùa giải, nơi mọi sai sót đều phải trả giá. Bài toán phong độ của Joao Pedro và sự thiếu sắc bén trên hàng công sẽ là thử thách không nhỏ dành cho Maresca nếu ông muốn đội bóng sớm thoát khỏi chuỗi kết quả thất vọng.

