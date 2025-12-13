Trang chủ  /  Tin Tức Mới Nhất  /  Malaysia thừa nhận U22 Việt Nam quá out trình

  15:35 - 13/12/2025

U22 Malaysia rời sân với nhiều tiếc nuối sau trận thua 0-2 trước U22 Việt Nam tại lượt cuối bảng B SEA Games 33. Trong buổi họp báo sau trận, HLV Nafuzi Zain đã không giấu được sự thất vọng khi đội bóng của ông đánh mất sự tập trung ở những thời điểm quan trọng, qua đó sớm rơi vào thế bám đuổi ngay trong hiệp đấu đầu tiên.

U22 Việt Nam: Malaysia thừa nhận thất bại toàn diện trước đối thủ vượt trội

Theo vị chiến lược gia này, Malaysia đã mắc quá nhiều sai sót trong cách tổ chức phòng ngự, tạo điều kiện để đối thủ dễ dàng áp đặt thế trận. Hai pha lập công của Nguyễn Hiếu Minh và Phạm Minh Phúc trong khoảng thời gian ngắn đã khiến đội bóng áo vàng hoàn toàn lung lay, dù họ đã nỗ lực điều chỉnh lối chơi sau giờ nghỉ.

Malaysia thừa nhận U22 Việt Nam quá out trình.

Như Xoilacz đã đưa tin, ông Zain cho biết đội bóng đã thi đấu tốt hơn trong 45 phút cuối, tạo được vài cơ hội đáng chú ý, nhưng sự hiệu quả vẫn là điều mà các học trò của ông còn thiếu. Dù vậy, HLV người Malaysia vẫn ghi nhận tinh thần chiến đấu của toàn đội khi không buông xuôi và cố gắng duy trì thế trận tấn công ở hiệp hai.

Khi được hỏi về sự khác biệt giữa hai đội, HLV Zain thận trọng từ chối việc so sánh trực tiếp về trình độ. Tuy nhiên, ông không quên dành lời khen cho U22 Việt Nam – đội bóng mà ông cho rằng sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, từng thi đấu ở các cấp độ cao hơn. Theo ông, sự bản lĩnh và tính kỷ luật là điểm tựa giúp U22 Việt Nam thể hiện được đẳng cấp vượt trội trong cuộc đối đầu này.

Về phần Malaysia, thất bại khiến họ chỉ có 3 điểm sau vòng bảng và rơi vào thế phải chờ may mắn để giành vé đi tiếp. Kết quả trận đấu giữa U22 Indonesia và U22 Myanmar sẽ quyết định liệu đội bóng của HLV Zain có thể góp mặt ở vòng bán kết hay không, điều mà chính ông thừa nhận rằng “không còn nằm trong quyền tự quyết”.

Trong khi đó, U22 Việt Nam tiếp tục duy trì phong độ thuyết phục và đã sớm giành ngôi đầu bảng B. Tấm vé vào bán kết giúp thầy trò HLV cùng U22 Philippines trở thành hai đại diện đầu tiên góp mặt trong nhóm bốn đội mạnh nhất giải. Với sự ổn định đang có, U22 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục bước đi mạnh mẽ ở vòng đấu loại trực tiếp, nơi mọi sai lầm đều có thể trả giá rất đắt.

